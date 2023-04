Euro de squash par équipes - Les joueuses belges ne visent rien de moins que le titre à Helsinki

Mardi prochain, les Belges se mettront en route vers la capitale finlandaise, un jour avant le début de la compétition. '"Chaque année, j'ai hâte de représenter la Belgique à l'Euro", a déclaré Nele Gillis. "D'habitude, tous nos tournois sont individuels. C'est une tout autre dynamique, mais il est spécial de se battre ensemble pour un objectif, celui de remporter le titre. Nous ne pourrions être satisfaites de moins. Je crois que notre équipe est assez forte pour rendre cela possible." Sa soeur, Tinne Gilis, est également impatiente de joueur l'Euro. "C'est l'un de mes tournois préférés. L'ambiance collective à l'Euro est toujours spéciale. J'ai une équipe entière derrière moi lors de mes matchs, et cela me donne une motivation supplémentaire pour tout donner. C'est toujours un honneur de jouer pour mon pays. On y va pour gagner, cette année." Les dames joueront dans la poule B, contre le pays de Galles, les Pays-Bas et l'Espagne. Les deux premières équipes accèderont aux demi-finales. En 2018 et 2019, l'équipe féminine de Belgique avait remporté le bronze à l'Euro par équipes. En 2022, elle avait terminé sixième. Les messieurs joueront également l'Euro, mais en division 2, dans une poule contre le Portugal et l'Ukraine, avec l'objectif de monter en division 1. Pour cela, il faudra que l'équipe formée par Joeri Hapers, Lowie Delbeke, Harold Castiaux, Mats Raemen et Antoine Allard atteigne la finale. (Belga)