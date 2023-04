Infractions à la loi sur les stupéfiants à Ciney: 23 mandats d'arrêt en moins d'un an

Ainsi, deux cannabicultures ont été démantelées à Hamois. Dans le cadre de la première, découverte le 10 mars dernier, c'est la consommation anormalement élevée d'électricité qui a mis la puce à l'oreille. Environ 600 plants y ont été découverts. Une personne a été placée sous mandat d'arrêt. Ce 4 avril, toujours à Hamois, 2.000 plants ont été mis au jour dans une maison isolée du village. Quatre personnes ont été arrêtées et trois d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt. En province de Namur, 12 plantations de ce type avaient été répertoriées en 2021, 7 l'ont été en 2022 et 3 ont été découvertes depuis le début de l'année 2023. "Entre octobre 2022 et janvier 2023, 3 opérations policières se sont intéressées à une filière criminelle liégeoise opérant dans notre région", poursuit le commissaire Descy. "Les livreurs opéraient dans les provinces de Namur et Luxembourg. A Ciney, les livraisons étaient quotidiennes dans près de 15 points d'arrêt approvisionnant une quarantaine de clients potentiels. Les 70 caméras de la ville et les caméras ANPR ont permis d'observer très précisément ce manège". Bilan: 3 flagrants délits dans les rues de Ciney, 20 perquisitions dans les milieux cinaciens et liégeois, 21 inculpations et 14 mandats d'arrêt. (Belga)