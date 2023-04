ITF Bellinzone - Marie Benoit éliminée au premier tour en double

Associée à la Chypriote Raluca Georgiana Serban, Benoit s'est inclinée au super tie-break 7-5, 4-6, 10/5 face à la paire tête de série N.4, composée de la Suissesse Conny Perrin et de la Tchèque Anna Siskova. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes. En simple, Benoit, 197e mondiale, a été exemptée de premier tour et fera son entrée au deuxième tour face à l'Allemande Julia Middendorf (WTA 405). Sofia Costoulas, 360e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a été éliminée au premier tour lundi après sa défaite en deux sets 7-5, 6-3 contre l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia (WTA 342). (Belga)