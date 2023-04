Jarlinson Pantano de retour dans le peloton après quatre ans de suspension

Pantano, 34 ans, avait été testé positif à l'EPO en 2019 et avait écopé d'une suspension de quatre ans par l'Union cycliste internationale (UCI). Le Colombien, qui avait nié sa culpabilité, avait alors annoncé la fin de sa carrière avant de finalement revenir sur sa décision. Le coureur colombien a roulé pour IAM Cycling en 2015 et 2016 avant de rejoindre Trek-Segafredo jusqu'en 2019. Il a notamment remporté une étape du Tour de France et une étape du Tour de Suisse en 2016. (Belga)