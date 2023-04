La brasserie Haacht laisse la crise du coronavirus derrière elle

Le brasseur Co.Br.Ha était déficitaire en 2020 et 2021 mais est sorti du rouge l'année dernière. Le bénéfice net s'est élevé à 48 millions d'euros et le chiffre d'affaires a atteint 112 millions d'euros, en hausse de 41% par rapport à 2021 et de 4% en comparaison avec 2019. "Au cours des deux premiers mois de 2022, nos activités ont encore été durement affectées par la pandémie de coronavirus, mais nous avons ensuite constaté une nette augmentation des volumes vendus pour notre groupe, atteignant le niveau de l'année pré-Covid 2019, principalement en raison de la forte croissance en France", détaille Co.Br.Ha. Au début de cette année, les ventes de bière ont d'ailleurs été plus élevées que l'année dernière et qu'en 2019. "La reprise après la crise du Covid semble se poursuivre", analyse le brasseur. En revanche, il s'attend à ce que l'inflation des coûts (sur les salaires et les services notamment) exerce "une pression négative sur les résultats du groupe en 2023", malgré d'importantes hausses tarifaires appliquées au premier trimestre. Co.Br.Ha propose d'ailleurs un dividende de 11 euros bruts par action, soit une réduction de moitié par rapport à la période pré-crise, en raison de ces "conditions de marché difficiles". (Belga)