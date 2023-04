Le Liban en crise reporte les élections municipales

Il s'agit du deuxième report des élections municipales, initialement prévues en 2022. Aucune nouvelle date n'a été fixée. "Le Parlement a approuvé une loi prolongeant le mandat des conseils municipaux (...) jusqu'au 31 mai 2024 au plus tard", selon un communiqué officiel. Le vice-président du Parlement, Elias Bou Saab, avait déclaré la semaine dernière que "la tenue d'élections municipales était devenue presque impossible", invoquant un manque de fonds. Le report des scrutins était déjà courant au Liban avant même que le pays ne plonge en 2019 dans une crise économique considérée par la Banque mondiale comme l'une des pires au monde depuis 1850. La communauté internationale avait exhorté les responsables libanais à organiser les municipales à temps. "La tenue d'élections municipales est importante pour respecter les délais constitutionnels et pratiques démocratiques du Liban, à l'heure où le pays fait déjà face à une vacance présidentielle et une paralysie institutionnelle généralisée", avait déclaré début avril la coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban, Joanna Wronecka. Les législatives de mai 2022, dernier scrutin en date, avaient débouché sur un Parlement sans majorité. Sans président de la République depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre, le Liban est dirigé par un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, le Parlement s'étant réuni onze fois sans parvenir à élire un successeur à Michel Aoun. Le Liban est censé organiser des élections municipales tous les six ans. Le dernier scrutin local a eu lieu en 2016. (Belga)