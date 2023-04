Les Kosovars presque exemptés de visa pour l'UE

Les détenteurs d'un passeport du Kosovo ne devront plus solliciter de visa pour des séjours de 90 jours maximum dans l'UE. L'exemption entrera en vigueur dès que le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) sera en place, et d'ici janvier 2024 au plus tard si ce n'est pas le cas. Le Kosovo est la dernière région des Balkans occidentaux à connaître encore une obligation de visa pour l'UE. La Commission et le Parlement européen étaient partisans de longue date d'une exemption, mais les États membres freinaient. Cinq d'entre eux (Chypre, Grèce, Roumanie, Espagne et Slovaquie) ne reconnaissent pas l'indépendance proclamée en 2008 par cette ancienne province serbe. Le Kosovo a officiellement demandé à la fin de l'an dernier son adhésion à l'UE, qui le reconnaît comme candidat potentiel, mais les crises récurrentes avec Belgrade compliquent le processus. (Belga)