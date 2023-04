Ligue des Champions - Le Real Madrid s'impose encore à Chelsea et se qualifie pour sa 32e demi-finale

Malgré le handicap à remonter, Frank Lampard a conservé ses trois défenseurs centraux avec Trevoh Chalobah pour Kalidou Koulibaly, blessé, et Marc Cucurella pour Ben Chilwell, suspendu. Chez les Merengues, Carlo Ancelotti a repris le onze de l'aller avec Thibaut Courtois dans le but et Eden Hazard sur le banc. Évoluant avec bloc très bas, Chelsea a surpris le Real et l'a fait souffrir en arrivant avec beaucoup de joueurs dans la zone adverse. Les Blues ont affiché leur volonté offensive mais N'golo Kanté a manqué une énorme occasion (8e) et Cucurella s'est heurté à un Courtois bondissant au second poteau (45e+1). Le Real, qui a bien géré son avance, a créé des situations dangereuses, un tir de. Rodrygo a notamment échoué sur le poteau (28e). Alors que, depuis la reprise, les Blues ont montré leur envie de marquer, Rodrygo a mis fin à leurs espoirs sur un contre parfaitement emmené (58e, 0-1). Sur une combinaison entre Vinicius et Valverde, qui a coupé la défense de Chelsea en deux, l'attaquant brésilien a encore surpris Kepa (80e, 0-2). Lampard pouvait acter sa quatrième défaite en autant de matches depuis son retour à la tête des Blues. (Belga)