Météo - Un mardi d'abord ensoleillé, puis nuageux

Ce mardi soir, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Cette nuit, le ciel deviendra serein à peu nuageux avec localement un peu plus de nuages. Dans les régions proches de la frontière allemande, la nébulosité augmentera en fin de nuit. Les minima descendront entre 4 et 8 degrés. Mercredi, le ciel sera souvent partiellement nuageux, mais progressivement des éclaircies plus larges se développeront dans le nord. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de faibles précipitations pourront se produire. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies plus larges s'étendront au reste du pays. Dans les régions proches de la frontière française, le ciel pourrait rester plus nuageux jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. (Belga)