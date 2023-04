Mondial de hockey sur glace division II - La Belgique s'incline contre les Émirats arabes unis pour son deuxième match

Menée 4-0, la Belgique a réagi avec des buts d'Iniaz Steyaert (26e, 48e) et Vadim Gyesberghs (56e) mais n'est pas parvenue à confirmer sa victoire 4-1 contre la Nouvelle-Zélande lundi. Les joueurs de Jeffrey van Iersel rencontreront le Mexique jeudi, la Turquie vendredi et la Bulgarie dimanche. Le vainqueur de ce groupe de six évoluera la saison prochaine dans le groupe A de la division II, le dernier sera relégué dans le groupe A de la division III. (Belga)