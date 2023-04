Moscou accuse les ambassadrices américaine, britannique et canadienne d'"ingérence"

Le motif exact de la convocation n'a pas été précisé dans l'immédiat, mais la veille, la diplomatie russe avait dénoncé les critiques de ces diplomates après la condamnation de l'opposant russo-britannique, Vladimir Kara-Mourza, à 25 ans de prison pour "haute trahison". La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait laissé entendre que les trois ambassadrices -- l'Américaine Lynne Tracy, la Britannique Deborah Bronnert et la Canadienne Alison LeClaire -- pourraient être convoquées "pour qu'elles se souviennent de ce que des diplomates devraient et ne devraient pas faire". Mardi, la diplomatie russe a appuyé sa position, dénonçant "l'ingérence flagrante" des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada dans "les affaires intérieures" russes. La condamnation de l'opposant, Vladimir Kara-Mourza, a suscité l'indignation dans les pays occidentaux, qui ont notamment déploré une peine "scandaleusement sévère" et une "utilisation abusive du pouvoir judiciaire". (Belga)