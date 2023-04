Plus de 1.600 pensionnés aident à enrayer la pénurie de soignants

Le Conseil des ministres a décidé, vendredi, de prolonger de six mois, jusqu'au 30 septembre, la mesure portant sur les pensionnés, mais pas celles visant les étudiants et les bénévoles. Concrètement, la mesure en question prévoit que le pensionné de 65 ans et plus, qui a une carrière complète, n'est pas imposé de manière défavorable sur le revenu supplémentaire provenant d'un travail fourni dans le secteur des soins. Les 1.665 personnes concernées au quatrième trimestre de l'an dernier avaient perçu un montant de 10,62 millions d'euros en salaires. Ce qui a permis de générer 3,35 millions d'euros en cotisations patronales nettes. "L'impact budgétaire est donc légèrement positif" pour les caisses de l'État, se réjouit le cabinet Vandenbroucke. (Belga)