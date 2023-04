Plusieurs blessés après une attaque à l'arme blanche dans un centre de fitness allemand

Un porte-parole de la police a confirmé que l'opération était dirigée par la police voisine d'Essen. "Nous sommes sur place en nombre", a-t-il tweeté, recommandant aux riverains d'éviter la zone. Plus tôt, le média public WDR avait rapporté que deux intrus avaient attaqué plusieurs personnes dans un centre de fitness. Selon les informations du tabloïd allemand Bild, le ou les auteurs ont pris la fuite et sont toujours recherchés. La police n'a pour sa part pas donné davantage de détails sur le nombre d'auteurs et de blessés. Le motif de l'attaque n'est pas encore connu. (Belga)