Premier League - Le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez opéré avec succès du métatarse

Jeudi dernier, Martinez s'était blessé lors du quart de finale aller d'Europa League face à Séville, qui s'est soldé par un partage (2-2) à Old Trafford. L'Argentin avait dû être emmené sur une civière hors du terrain, et il avait rapidement été annoncé que Martinez ne jouerait plus cette saison. Il a désormais été opéré du pied droit avec succès, comme il l'a annoncé sur Instagram. "Tout s'est très bien passé", a-t-il écrit, "grâce à Dieu! Merci pour tous vos messages. Je me concentre maintenant sur ma rééducation." Manchester United, qui menait 2-0 contre Séville avant d'être rejoint en fin de rencontre à cause de deux buts contre son camp, devra également se passer du partenaire de Martinez en défense centrale, Raphaël Varane. Le Français a lui aussi quitté la pelouse sur blessure jeudi, et manquera les prochaines semaines. Celles-ci seront cruciales pour le club qui lutte encore sur trois fronts. Troisième en championnat, United doit encore assurer sa place dans le top-4, alors qu'il compte 6 points d'avance sur Tottenham, cinquième, à sept journées de la fin du championnat. En Europa League, la manche retour aura lieu au stade Sanchez Pizjuan jeudi, trois jours avant la demi-finale de FA Cup à Wembley contre Brighton. Vainqueurs de la Coupe de la Ligue en février dernier, les Red Devils sont au moins assurés d'une qualification en Conference League. (Belga)