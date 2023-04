Premier League - Manchester City veut agrandir l'Etihad Stadium et y installer de nouvelles infrastructures

L'Etihad Stadium, autrefois connu sous le nom de City of Manchester Stadium, est le théâtre des œuvres de Kevin De Bruyne et de ses coéquipiers, champions d'Angleterre en titre. Les plans proposés prévoient la construction de 7.000 sièges supplémentaires via l'agrandissement de la tribune nord. Manchester City veut également construire une fan-zone couverte, dans laquelle se trouverait un magasin, un musée et un hôtel avec 400 lits. Par ailleurs l'Etihad figure dans les stades retenus dans la candidature du Royaume-Uni et de l'Irlande en vue de l'Euro 2028. Construit en 2002 pour les Jeux du Commonwealth, et appartenant toujours à la municipalité de Manchester, il accueille depuis 2003 le club de City, et avait déjà été agrandi en 2015. D'après le club, les nouveaux travaux devraient durer trois ans et nécessiteraient un plan d'investissement de 300 millions de livres, soit 340 millions d'euros. (Belga)