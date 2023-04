Suspect armé à Miss Belgique - Le suspect de l'attentat déjoué lors de Miss Belgique libéré sous bracelet

Le quadragénaire originaire de Lommel avait été interpellé le samedi 11 février vers 17h30 à La Panne. Selon le parquet fédéral, il avait l'intention de commettre un attentat lors de la soirée d'élection de Miss Belgique, qui se tenait dans la station balnéaire. La cérémonie avait été retardée de plus d'une heure en raison de cette menace. L'homme était en possession de deux armes à feu et d'un gilet pare-balles au moment des faits. Depuis le début de l'enquête, la défense conteste le projet de son client de commettre un attentat. Selon les propres dires du suspect, il se sentait menacé et transportait ces armes uniquement pour se défendre. La chambre du conseil de Bruges avait décidé il y a deux semaines de libérer l'homme sous conditions. Une de celles-ci étant de se faire soigner. Le parquet fédéral avait alors fait appel mais la chambre des mises en accusation de Gand a confirmé la première décision. (Belga)