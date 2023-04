Tour des Alpes - Tao Geoghegan Hart double la mise dans la 2e étape

Membres de l'échappée matinale, le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost), l'Espagnol Sergio Samitier (Movistar) et l'Autrichien Sebastian Schönberger (Human Powered Health) comptaient encore 1:40 d'avance sur le peloton au moment d'aborder la montée de Barbiano (4,5 km à 8 pour cent), avant-dernière difficulté du jour, où Carr s'isolait en tête. Son aventure s'achevait sur la dernière ascension, le Monte di Mezzo (3,9 km à 8,5 pour cent), à 7 bornes de la ligne. Le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaquait juste avant le sommet, à un peu plus de 4 km de l'arrivée. Un groupe de neuf coureurs se formait pour se jouer la victoire. L'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën), deuxième du général, chutait dans le dernier virage. Tao Geoghegan Hart ne laissait aucune chance à ses adversaires et s'offrait un deuxième succès en deux jours. Le Britannique d'INEOS, 28 ans, décroche la huitième victoire de sa carrière, sa troisième de la saison. L'Australien Jack Haig (Bahrain-Victorious) prenait la deuxième place, dans le même temps que le vainqueur, alors que Buitrago, troisième, et les autres membres du groupe était pointé à 2 secondes. Gall perdait 29 secondes selon le classement officieux. Au général, Geoghegan Hart possède 22 secondes d'avance sur son compatriote Hugh Carty (EF Edication-EasyPost) et 28 sur un trio formé par le Français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), le Colombien Ivan Ramiro Sosa (Movistar) et Haig. Mercredi, la troisième étape reliera Renon à Brentonico San Valentino, où l'arrivée sera jugée après une ascension de 15,5 km à 7,5 pour cent. Le 46e Tour des Alpes, anciennement appelé Tour du Trentin, s'achèvera vendredi à Brunico. (Belga)