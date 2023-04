Transports publics: la Chambre plaide pour des tickets combinés pour tout le pays

La mise sur le marché de pareils tickets permettrait de rendre les transports publics "plus simples, meilleurs marché et à nouveau attractifs", selon le député Joris Vandenbroucke (Vooruit), auteur de cette résolution. À titre d'exemple, un Flamand qui souhaite actuellement se rendre en transports publics dans les Ardennes doit acheter un ticket de bus ou de tram pour se rendre à la gare, puis un billet de train, et enfin un autre ticket de bus une fois arrivé en Wallonie. "C'est inutilement complexe, en plus d'être fort onéreux", ajoute le député selon qui pareil système pousse les familles à utiliser la voiture. Le texte de la résolution demande au gouvernement fédéral d'étudier avec les Régions et les sociétés de transport publics la création de tickets combinés à prix abordables. Selon M. Vandenbroucke, l'Allemagne et l'Autriche connaissent déjà pareils billets. Validé mardi en commission, le texte de la résolution sera soumis sous peu à la sanction de la séance plénière. Mardi en commission, les députés d'opposition N-VA ainsi que Vlaams Belang se sont abstenus. (Belga)