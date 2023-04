Une action de sensibilisation organisée pour la journée européenne des droits du patient

"Les patients ne savent même pas qu'ils ont des droits", préface Catherine Graas, chargée de projets à la Luss. La plupart des passants ne savaient pas non plus qu'ils avaient accès à leurs données personnelles de santé. La Luss a donc créé un dossier sous forme de brochure, distribué aux passants, pour leur permettre de pré-compléter leur dossier avec leurs données personnelles, avant de demander au médecin traitant de leur ouvrir un Sumehr. Par la même occasion, la Ligue tenait à mettre en avant la loi relative aux droits du patient de 2002, qui leur fixe huit droits. "Il faut sensibiliser le public. La loi n'est pas assez connue et est trop peu appliquée", déplore Sophie Lanoy, directrice politique de la Luss. Le texte promet notamment des prestations de qualité répondant aux besoins du patient, le libre choix du praticien professionnel de la part du patient ou encore le droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel. Toute la matière récoltée par les membres de la Luss sera compilée puis envoyée au cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Franck Vanderbroucke, qui a annoncé un projet de modernisation de la loi. (Belga)