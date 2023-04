Waalse Pijl - Andreas Kron débute sur la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège

Kron, 24 ans, découvrira les deux classiques ardennaises cette année. "Ce sera une plongée dans l'inconnu, mais je suis impatient de le faire", a expliqué Kron dans un communiqué de son équipe. Kron a reconnu le Mur de Huy. "C'est effectivement assez raide", a-t-il souri. Je ne sais pas cette course me convient, j'y répondrai mercredi soir. Je n'ai pas de repères car je n'ai jamais couru une épreuve d'un jour avec une arrivée comme celle du Mur. Je m'attends à ce que Liège-Bastogne-Liège soit davantage ma tasse de thé." Un top-dix "serait beau" pour Kron qui "s'attend à quelque chose" de la part de Maxim Van Gils. "Je pense que ses chances sont meilleures que les miennes." Outre Kron et Van Gils, Lotto Dstny alignera Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, le champion des Pays-Bas Pascal Eenkhoorn, son compatriote Mathijs Paasschens et l'Australien Harry Sweeny. (Belga)