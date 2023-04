Waalse Pijl - Israel-Premier Tech s'aligne sans Dylan Teuns, le tenant du titre

"Malheureusement, le champion en titre Dylan Teuns ne s'est pas remis de sa maladie à temps pour s'aligner", a annoncé son équipe. "Une décision sur sa participation à Liège-Bastogne-Liège sera prise dans les prochains jours." Teuns, 31 ans, souffre d'une grippe qui l'a également empêché de participer à la Flèche brabançonne et à l'Amstel Gold Race. L'an passé, Teuns, qui évoluait alors pour Bahrain-Victorious, s'était imposé au sommet du Mur de Huy devant le quintuple vainqueur Alejandro Valverde. En l'absence de Teuns, Israel-Premier Tech comptera sur le Canadien Michael Woods, soutenu par ses compatriotes Guillaume Boivin et Hugo Houle, les Australiens Simon Clarke et Nick Schultz, le Letton Krists Neilands et le Sud-Africain Daryl Impey. (Belga)