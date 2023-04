Waalse Pijl - Quinten Hermans, remis d'une infection respiratoire, sera au départ

Hermans, qui avait dû déclarer forfait pour l'Amstel Gold Race le week-end passé, sera accompagné, dans la sélection d'Alpecin-Deceuninck, par Jimmy Janssens et Fabio Van den Bossche, le Danois Soren Kragh Andersen, l'Autrichien Tobias Bayer, l'Allemand Jason Osborne et l'Australien Robert Stannard. La 87e édition de la Flèche wallonne se déroule mercredi sur 194,3 km entre Herve et le Mur de Huy. (Belga)