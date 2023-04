Bourse de Bruxelles - Les résultats de Barco et WDP pèsent sur le BEL 20

Seize de ses éléments étaient en baisse, emmenés par Barco (26,54) et WDP (27,40) dont les résultats étaient sanctionnés par des reculs de 3,3 et 3,4%. AB InBev (59,18) et Ageas (40,70) étaient par contre positives de 0,7 et 0,1% alors que KBC (63,62) et Sofina (205,20) reculaient de 0,6 et 1,3%. Umicore (30,45) et Aperam (32,50) valaient de même 1,6 et 1,2% de moins que la veille, Cofinimmo (86,20) et Aedifica (74,00) cédant 1,5 et 0,9%. Solvay (108,05) et UCB (86,06) reculaient de 0,6%, arGEN-X (340,10) et Galapagos (34,06) de 0,4 et 0,3%. Shurgard (46,06), Care Property Invest (13,32) et Montea (76,00) perdaient un peu plus de 2%, Econocom (3,14) et Kinepolis (44,20) reculant de 2,6 et 1,6%, Euronav (16,47) et Agfa-Gevaert (2,88) de 1,3 et 1,4%. Celyad (0,646) et Mithra (2,975) étaient enfin négatives de 3 et 1,5% alors que Hyloris (14,00) s'appréciait de 1,8%. L'euro s'inscrivait à 1,0960 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0965 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.255 euros, en recul de 605 euros. (Belga)