Cinquante entreprises de la logistique s'engagent sur la voie du Green Deal avec la Région

Tout en ne représentant que 17% des kilomètres parcourus à Bruxelles, le transport de marchandises est responsable de 41% des émissions de NOx, 30% des émissions de particules fines et 29% des émissions de CO2 bruxelloises issues du transport. À travers ce "Green Deal Logistics", la Région souhaite soutenir et valoriser les actions d'entreprises pionnières dans la transition vers une logistique basses émissions. En faisant partie d'un réseau d'acteurs pionniers, les signataires s'inspirent et restent informés des solutions et bonnes pratiques à mettre en œuvre. Ils bénéficient également d'un soutien grâce à un accompagnement individualisé de la Région pour définir et mener à bien leurs engagements. Enfin, leurs actions sont régulièrement mises en lumière par la Région et les autres membres de la communauté (newsletters, évènements, etc.). Parmi les acteurs économiques pionniers de ce Green deal, il y a des PME mais aussi quelques piliers (Delhaize, Colruyt, Ikea, AB Inbev, Bpost, Ziegler, etc.) Les signataires du Green Deal s'engagent à mettre d'ici 2025 tous les moyens en œuvre pour réaliser leurs engagements décrits dans la convention. Un suivi des engagements sera publié chaque année. De manière générale, les membres du Green Deal s'engagent à jouer un rôle d'ambassadeur de la logistique basses émissions en Région Bruxelles-Capitale. Les engagements et objectifs de chaque participant seront fixés tous les deux ans. Par exemple, B Post s'engage à effectuer des livraisons zéro émission d'ici 2025. Le transporteur international Ziegler s'engage à effectuer, à cette échéance, une partie des siennes, à Bruxelles, à l'aide de vélos-cargos. (Belga)