Conference League - Brian Riemer : "Rester fidèles à notre identité et notre style de jeu"

"Nous resterons fidèles à notre identité et à notre style de jeu, et commencerons le match avec notre état d'esprit habituel. Nous ne changerons pas notre tactique pour choisir un mode plus défensif", a clairement déclaré le T1 des Mauves Brian Riemer lors de la conférence de presse de mercredi. Le week-end dernier, le RSCA n'a pas réussi sa répétition générale avec une défaite 5-2 face au leader de la compétition, le Racing Genk. "Il y avait bien sûr des éléments dont nous n'étions pas satisfaits. Mais il y avait aussi des points positifs, comme une première mi-temps solide au cours de laquelle nous aurions pu passer en tête", a souligné Riemer. "Nous avons utilisé les éléments du jeu dont nous pouvons tirer des leçons et nous les appliquerons demain." (Belga)