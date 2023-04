Conference League - Vanhaezebrouck avant West Ham: "Ce n'est pas le match le plus important de la saison"

"Ce n'est pas le match le plus important de la saison", a laissé entendre l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck, mercredi. "J'espère que ce n'est pas du tout le cas. Si nous parvenons à nous qualifier pour les demi-finales, ce seront les duels les plus importants de l'année." Les Buffalos ont affiché un excellent niveau face aux Hammers à domicile, mais ils ont été surpris à plusieurs échelons sur l'ouverture du score des visiteurs. "Le but de West Ham est le résultat d'erreurs commises par plusieurs joueurs. Si nous sommes éliminés, même aux tirs au but, nous regarderons le match aller avec des sentiments très mitigés", a conclu HVH, qui n'avait pas de doute à ce sujet. (Belga)