Conflit au Soudan - Un haut fonctionnaire belge de l'UE blessé par balle à Khartoum

M. Fransen aurait disparu dans la nuit de dimanche à lundi, alors que les combats s'intensifiaient à Khartoum. Ses collègues de la mission de l'Union européenne à Khartoum sont partis à sa recherche et l'ont retrouvé mardi. Selon le New York Times, ses blessures sont graves mais ne mettent pas sa vie en danger. Malgré des informations antérieures faisant état d'une trêve temporaire, les combats se sont poursuivis au Soudan dans la nuit de mardi à mercredi. Les ambassades ont demandé à leur personnel de se mettre à l'abri des violences. Lundi, l'ambassadeur de l'Union européenne est tombé dans une embuscade à sa résidence et un convoi de l'ambassade des États-Unis a essuyé des tirs. Mardi, le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) a accusé l'armée soudanaise de violer le cessez-le-feu. Les deux parties n'ont pas non plus respecté un cessez-le-feu de trois heures dimanche et lundi. (Belga)