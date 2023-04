Couronnement de Charles III - La croix du couronnement du roi Charles ornée de reliques de Jésus

Le pape François a donné deux fragments de la croix, l'un de cinq millimètres, l'autre d'un centimètre, comme cadeau pour marquer le couronnement du monarque britannique de son épouse Camilla. Ils ont été façonnés dans une petite croix et incorporés à son dessin, apparaissant derrière un cristal de roche rose. L'archevêque de Galles, Andrew John, a béni la nouvelle croix devant dignitaires et paroissiens lors d'une cérémonie à Llandudno, dans le nord du Pays de Galles. Elle va à présent être emmenée à Londres, où elle sera utilisée en tête de la procession du couronnement. La croix "parle à notre foi chrétienne, notre patrimoine", a déclaré l'archevêque, "nous sommes ravis qu'elle soit utilisée pour la première fois pour guider Ses majestés (Charles et Camilla) jusqu'à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie du couronnement". Charles avait présenté la croix de Galles à l'Eglise anglicane pour son centenaire. Conçue par Michael Lloyd, la croix a nécessité deux ans de fabrication à partir de lingots d'argent recyclé, avec des fragments de bois et d'ardoise. Après le couronnement, elle sera partagée par les Eglises anglicanes et catholiques romaines au Pays de Galles. Charles a apposé la marque d'authentification du roi, une tête de léopard, à la partie en argent de la croix lors d'une visite à Londres l'année dernière. (Belga)