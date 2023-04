Douze nouveaux noms à l'affiche du festival Couleur Café

Comme chaque année, le festival réunira sur des scènes dédiées les musique soul et funk, hip-hop et reggae, blues et salsa, ska grâce à des artistes issus de tous les continents. Le 23 juin, Jaz Elise, la sensation féminine jamaïcaine, fera vibrer le public tandis que les Bruxellois M.CHUZI et leurs afrobeats ensoleillés viendront également égayer la première journée de Couleur Café. Le 24 juin, le rappeur britannique ArrDee c ArrDee dispensera son flow sur la scène hip-hop et le producteur bruxellois Kuna Maze servira son cocktail de jazz, de hip-hop et de slow house. Sur la Black Stage, on retrouvera la princesse de l'amapiano, Uncle Waffles et l'Ougandaise Kampire, reine de la scène électro. Le 25 juin, la chanteuse, compositrice et danseuse belgo-congolaise Reinel Bakole charmera l'audience avec un spectacle complet. Cette année encore, la Dub Stage sera animée par le groupe bruxellois Reggaebus Soundsystem. Outre les artistes déjà annoncés, Mahom, Vandal, Little Lion Sound et Anthony B compléteront ce line-up. "Actuellement, le camping est rempli aux deux tiers", ont conclu les organisateurs. (Belga)