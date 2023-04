Effondrement d'immeubles à Marseille - Effondrement à Marseille: aucun évacué des immeubles voisins n'a pu regagner son logement

Cette dernière a également demandé à l'Etat de créer un fonds de solidarité et d'y contribuer pour venir en aide aux familles évacuées, sans en préciser le montant. "Le périmètre de sécurité est toujours maintenu et ce jusqu'au retour des rapports d'expertise commandés", a expliqué la mairie à l'AFP, empêchant tout retour dans les logements adjacents évacués par sécurité. La ville de Marseille a sollicité "trois études distinctes qui sont toujours en cours afin d'analyser la sécurité bâtimentaire des immeubles un par un", a-t-elle précisé dans un communiqué. Dans la nuit du 8 au 9 avril au 17 rue de Tivoli, dans un quartier vivant et familial du centre de Marseille, un immeuble avait été soufflé par une explosion, vraisemblablement due au gaz. Un second immeuble, situé au numéro 15, s'était également effondré quelques heures après le premier, après avoir été évacué. Par sécurité, plusieurs immeubles adjacents avaient été totalement évacués de leurs habitants en attendant des études plus approfondies pour savoir si l'explosion avait pu les fragiliser. Sur les 302 personnes évacuées, 89 sont actuellement prises en charge et hébergées par la ville dans des hôtels, soit 48 foyers. Les autres ont décidé d'être hébergées par leurs propres moyens. (Belga)