Flèche Wallonne - Jimmy Janssens s'est fracturé la clavicule droite et deux côtes dans une chute

Janssens a été pris dans la vaste chute qui s'est produite dans le peloton à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny) et l'Américain Neilson Powless (EF Education - EasyPost) ont aussi été victimes dans cette chute. Janssens was voorzien voor Luik-Bastenaken-Luik (23/4) en de Ronde van Romandië (25 t.e.m. 30/4), maar zal voor beide wedstrijden moeten vervangen worden. Janssens, 33 ans, a été transporté après sa chute à l'hôpital de Huy. On y a détecté également deux côtes fracturées. Il devait disputer dimanche Liège-Bastogne-Liège et ensuite le Tour de Romandie (du 25 au 30 avril). Il ne sera évidemment pas présent dans ces deux épreuves. (Belga)