Flèche Wallonne - Mattias Skjelmose, deuxième : "Impossible de contrer Pogacar"

"J'ai couru au mieux pour ne pas arriver épuisé au pied du Mur de Huy, j'ai écouté beaucoup mon coéquipier Bauke Mollema pendant la course. Mais il était impossible de faire autre chose face à Pogacar", a expliqué Mattias Skjelmose Jensen. "J'ai essayé dans la montée du Mur de Huy, je pense que j'étais très près mais Pogacar était très fort. Ce fut une course très dure. Je pensais qu'une attaque plus franche allait se produire dans la finale, j'ai été un peu surpris de voir qu'on attendait le Mur de Huy pour lancer les hostilités." Le Danois a souligné le bon bilan de la journée pour son équipe Trek-Segafredo. "Je pense que nous pouvons être satisfaits avec ma 2e place et la 5e de Giulio Ciccone. J'imagine que nous pouvons faire mieux à Liège-Bastogne-Liège, mais il y aura Pogacar et Evenopoel? Ce sera donc difficile. Personnellement, je sens que je progresse sans cesse. Mon objectif est de devenir leader dans les grands tours", a conclu le coureur qui a terminé 40e de son premier grand tour le Giro, l'an dernier. Cette année Skjelmose a fini 2e de l'Etoile de Bessèges (gagnant la 4e étape), 5e du Tour des Alpes Maritimes et du Var (avec un succès dans la 2e étape) et 3e du GP Miguel Indurain. Son palmarès compte quatre succès dont le classement final du Tour du Luxembourg l'an denier. Il a aussi pris la 3e place du Tour de Wallonie, du Tour de la Provence et du Tour du Danemark en 2022. (Belga)