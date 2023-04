Flèche Wallonne - Vervaeke: "Je ne comprends pas pourquoi autant de coureurs ont abordé le Mur avec Pogacar"

Après l'avant-dernière ascension du Mur de Huy, Vervaeke, 29 ans, a réagi à une attaque de l'Italien Samuele Battistella, et les deux ont rejoint Sören Kragh Andersen et Georg Zimmerman, rescapés de l'échappée précoce. Vervaeke a tenu le plus longtemps face au peloton, mais a été repris au pied de l'ascension finale du Mur de Huy. "Nous voulions rendre la course difficile avec l'équipe lors dans le dernier tour", a déclaré Vervaeke à l'arrivée. "En fait, partir avant le dernier passage du Mur est presque impossible, mais quand j'ai vu Battistella rouler devant le groupe et que je n'ai plus vu beaucoup de coéquipiers de Tadej, j'ai pensé : 'Pourquoi pas ?' et j'ai décidé d'attaquer". "Quand nous avions 40 secondes avant la côte de Cherave, je me suis dit qu'il était possible de rester devant. Mais une fois qu'on est aussi longtemps devant, c'est toujours le même problème : ils ne se mettent plus à rouler à fond, et puis les secondes s'envolent. C'est toujours dommage. Mais je pense que nous avions déjà perdus car plus aucun autre coureur n'a réussi à quitter le peloton. J'ai pensé que c'était un peu dommage que plus aucun coureur n'ait anticipé. Je ne comprends pas pourquoi tant de coureurs ont abordé le Mur avec Tadej Pogacar. Vous savez d'avance que vous êtes vaincu", a ajouté Vervaeke, 74e à l'arrivée à 2:03 de l'insatiable Pogacar. (Belga)