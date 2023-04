Jupiler Pro League - Lorin Parys, D.G. de la Pro League, à propos des licences: "Une réussite unique"

"Nous constatons que la collaboration avec la commission et le suivi mensuel ont permis aux clubs de renforcer leur gestion", a déclaré Parys à l'agence Belga. "C'est une réussite unique qu'aucun club n'ait plus de soucis à se faire." La Pro League, l'association des clubs professionnels belges, a lancé fin 2022 le plan Football First visant, entre autres, à renforcer la santé financière des clubs et à promouvoir une gestion durable. "Nous en voyons les premiers résultats positifs aujourd'hui. Il s'agit bien sûr d'un travail inachevé en permanence, sur lequel nous devons continuer à oeuvrer. La bonne voie est désormais tracée". "Chaque année, c'est un moment extrêmement intense pour les clubs. C'est logique, ils y investissent beaucoup. C'est le moment non-sportif de l'année, c'est bien de voir que leur travail porte ses fruits", a encore estimé Parys.. (Belga)