Jupiler Pro League - Tous les clubs pros ont leur licence, les Francs Borains et l'Olympic Charleroi recalés

Les clubs, qui vont être suivis - c'est-à-dire la quasi-totalité d'entre eux - devront fournir mensuellement à la commission des licences des documents attestant que le propriétaire dispose de ressources financières suffisantes ou en rapport avec la masse salariale du noyau et du staff technique et des plans de paiement. La commission pourra ainsi voir si les clubs prennent les bonnes mesures dans les domaines où ils n'ont pas obtenu une bonne appréciation. Par contre, la commission des licences a refusé de délivrer des licences pour la 1B aux Francs Borains et à l'Olympic Charleroi, qui s'est même vu refuser la licence pour la Nationale 1. Pour justifier sa décision, la commission a indiqué que Charleroi n'avait pas présenté un nombre suffisant de documents. La direction des Dogues a signalé sur son site qu'il s'agissait d'une "grande injustice" et qu'elle s'adressera aux tribunaux compétents. Les Francs Borains ont bien marqué des points dans de nombreux domaines, mais il manquait au dossier quelques documents à propos de plans de remboursement. Pour le reste, le club est dit en bonne santé. La réaction du club va dans le même sens et parle d'un "formalisme extrême". Le club hennuyer se rendra donc auprès de l'instance d'arbitrage désignée pour ajouter les documents nécessaires. (Belga)