La Ligue cardiologique belge lance des défis pour entretenir sa santé du cœur

L'initiative, qui cadre dans sa campagne "Please Move for a Healthy Heart", vise "à montrer que l'exercice est simple, accessible et devrait faire partie intégrante du mode de vie de chacun d'entre nous". Plus qu'une activité sportive stricto sensu, il s'agit de mettre les corps en mouvement. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en matière d'activité physique pour les adultes sont de 150 à 300 minutes par semaine d'exercice modéré (marche, jardinage, vélo léger) ou de 75 à 150 minutes par semaine d'exercice d'intensité plus élevée (jogging, randonnée, vélo). La Ligue cardiologique belge donne quelques conseils pour y parvenir: marcher en téléphonant, emprunter les escaliers plutôt que les ascenseurs ou les escalators, se fixer un objectif en termes de pas ou de minutes d'activité physique à effectuer, privilégier la marche ou le vélo ou encore se lever toutes les heures. Selon un document de l'OMS relayé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près de 40% des Belges ne faisaient pas assez d'exercices en 2016. Le manque d'activité physique reste l'une des principales causes des problèmes de santé dans le monde, tant sur le plan physique que mental. D'après la Ligue cardiologique belge, il favorise "l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires mortelles de 24%, d'accident vasculaire cérébral de 16% et de diabète de type 2 de 42%". (Belga)