La société Windvision présente aux riverains son projet final de parc éolien à Momignies

Il y a une dizaine d'années, la société Windvision avait monté un premier projet au même endroit. Si elle avait reçu pour celui-ci un permis, ce dernier avait ensuite été annulé par le Conseil d'Etat. "Comme beaucoup d'autres projets et suite aux faiblesses du cadre éolien wallon de l'époque", a indiqué mercredi André-Stéphane Van de Goor, chef de projet chez Windvision. Suite à cette annulation, la société a décidé de revoir son projet "en tenant compte des avancées technologiques mais aussi des remarques adressées par les citoyens et par les communes en matière de paysage, d'émissions acoustiques et de biodiversité", a indiqué le chef de projet. Ce sont ces aspects du projet notamment que les responsables de Windvision ont souhaité présenter mercredi aux riverains de Momignies mais aussi des communes belges et françaises à proximité alors que le projet est actuellement à l'enquête publique dans le cadre de la demande de permis. Le projet prévoit quatre éoliennes d'une puissance individuelle de 4,2 à 4,5 MW et d'une hauteur de 200 mètres de haut. En matière d'émissions acoustiques, Windvision indique que l'emplacement futur des éoliennes est distant de 1,1 km de la première zone d'habitat. En matière de biodiversité, l'entreprise précise notamment qu' elle a prévu une série de mesures de compensation, évaluées dans le cadre de l'étude d'incidences et concernant entre autres le busard Saint-Martin et la cigogne noire. (Belga)