Lancement de l'incubateur wallon "iES !" dans la Menuiserie à Liège (2)

Le projet a été présenté lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans les locaux en chantier de la Menuiserie, un site de 2.000 m2 acquis par la coopérative Novacitis, fondée en 2017 par des acteurs de l'économie sociale de la région. "iES !" fournira notamment à cet endroit un espace de co-working, des programmes d'accompagnement ainsi que divers services adaptés aux besoins des porteurs de projets. "La Wallonie est considérée comme un précurseur dans l'économie sociale et est très intéressée par le secteur. Beaucoup de projets ont essaimé ces dernières années", a notamment commenté la ministre en charge Christie Morreale, qui souhaite amplifier ce modèle économique. "Le secteur de l'économie sociale totalisait fin 2021 plus de 158.000 emplois en Wallonie, ce qui représente 12,4% de l'ensemble de l'emploi salarié", a-t-elle précisé. Le gouvernement wallon a également relancé son appel à projets "Bourses coopératives" visant à soutenir la création de coopératives agréées et auquel le nouvel incubateur "iES !" sera associé. "Nous avons besoin d'une économie qui réponde aux besoins de la population, qui soit porteuse de justice sociale, responsable de l'environnement et pour qui l'argent est un moteur et non une finalité", a ajouté Flora Kocovski, directrice de W.alter, outil de financement de l'économie sociale. Le nom "iES !" a été choisi pour sa sonorité positive, le préfixe i faisant référence aux mots incubation, innovation, impulsion, inspiration et information. "Notre rêve, c'est qu'à côté de l'incubateur, des entreprises changent de réorientation et que l'on devienne un centre d'entreprises où les gens se côtoient", a lancé de son côté Eric Dewaele, président du CA de Novacitis. L'ouverture de cet espace d'entreprises en transition est prévue au premier trimestre 2024. Avec iES !, six structures occuperont 53 postes de travail, dont Financité, Imagine Demain le monde, Febecoop, Cociter et Rescoop. (Belga)