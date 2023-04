Les Belges à l'étranger - Fenerbahçe s'impose à Basaksehir

Basaksehir a ouvert la marque par Danijel Aleksic (30e, 1-0), était bien en place quand Ahmed Touba a était exclu (70e). Les visiteurs ont fini par profiter de cet avantage en fin de rencontre grâce à un doublé de Joao Pedro (88e, 90e+3). Cela a énervé Omer Sahiner, qui a également reçu la carte rouge (90e+7).a Aux Pays-Bas, Go Ahead Eagles a battu RKC Waalwijk 3-2 en match d'alignement de la 25e journée. Après 29 matchs, GA Eagles est 11e (33 points) et RKC huitième et toujours en course pour une place dans les playoffs pour le dernier ticket européen (38 points) La rencontre a été emballante: Michiel Kramer a porté Waalwijk au commandement (8e, 0-1. Les eahles ont renversé la situation par Evert Linthorst (15e, 1-1) et Mats Deijl (23e, 2-1) avant que Kramer ne signe un doublé (55e, 2-2). Finalement, Isac Lidberg a inscrit le but de la victoire pour le club de Deventer (90e.+5). Philippe Rommens a joué tout le match avec les Aigles alors que Xander Blomme est resté sur le banc. A Waaklwijk, Shawn Adewoye a disputé les 90 minutes, Thierry Lutonda a été remplacé (50e) et Sebbe Augustijns, Chris Lokesa et Dario Van den Buijs sont restés sur le banc. (Belga)