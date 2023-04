Les travaux du nouveau Pont Capitte à La Louvière auront lieu en 2024 et 2025

Les autorités ont précisé que "le remplacement complet a été préféré afin de privilégier, notamment, la mobilité partagée en intégrant une bande "métrobus" et une partie dédiée aux vélos et piétons. Le nouveau pont sera d'une largeur de 18,2 mètres. Le projet prévoit, par ailleurs, la suppression des rampes d'accès ainsi qu'un rabaissement du pont afin d'améliorer le quotidien des riverains. Le Pont Capitte sera, par ailleurs, rabaissé à 2,70 mètres afin de permettre le passage des bateaux électriques durant l'été; la travée mobile permettra le passage des bateaux de plaisance. La demande de permis d'urbanisme pour le nouveau projet a été introduite en mars 2023. Le chantier se déroulera sur 2024 et 2025. Les autorités locales ont encore précisé qu'un pont provisoire avec deux bandes de circulation et un espace vélo-piéton sera installé dès l'été 2023 afin de permettre aux automobilistes de contourner le Pont Capitte par les rues Falise et du Tir. La déviation pour les poids lourds et les bus Tec actuellement en vigueur ne sera pas modifiée. (Belga)