Ligue des Champions - L'Inter élimine Benfica: le derby milanais aura bien lieu en demi-finales

Simone Inzaghi a reconduit le onze de la semaine dernière avec Lukaku, qui est monté au jeu (76e). Du côté de Benfica, Nicolas Otamendi, le leader de la défense, a effectué son retour, au détriment de Morato. Comme Roger Schmidt a aligné Goncalo Ramos en pointe avec un trio en soutien, les Portugais ont commencé de manière agressive. Mais les Interistes ont repris progressivement possession du ballon et ont accéléré le rythme. Sur le premier tir du match, Barella a ouvert la marque d'une frappe enroulée dans la lucarne (14e, 1-0). Accélérant et ralentissant selon son bon plaisir, l'Inter était le patron. Toutefois, cela n'a pas empêché Aurnes de catapulter le ballon de la tête sous la barre d'André Onana sur un centre de Rafa Silva (38e, 1-1). Après son but, Benfica a semblé réanimé et l'impression a perduré en début de seconde période avant que l'Inter ne remonte tout son bloc. Sur des services de Federico Dimarco, Martinez a inscrit son deuxième but de la saison en C1 (65e, 2-1) et Correa a assuré la qualification (78e, 3-1). Le coup de tête d'Antonio Silva (86e, 2-2) et Musa (90e+5, 3-3) n'ont pas empêché l'Inter d'affronter l'AC, son meilleur ennemi. (Belga)