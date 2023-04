Météo - Encore quelques heures de soleil avant les averses

Dans la nuit, c'est l'ouest du pays qui en fera les frais en premier, les hauteurs pouvant même s'attendre à quelques flocons qui ne tiendront pas. Jeudi après-midi, le temps sera instable, hésitant entre éclaircies et développement d'averses parfois intenses, potentiellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Le mercure en prendra un coup, pour ne pas dépasser les 5°C à 10°C, le tout sous un vent encore bien présent de secteur nord-est. Le thermomètre grimpera un peu vendredi, avec des maxima allant de 12°C à 17°C, sous un vent plus faible. Pour le reste, le temps ne saura toujours pas choisir entre rayons de soleil et pluies. (Belga)