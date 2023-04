Météo - Une belle journée ensoleillée avant le retour d'averses

Ce mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord dégagé à peu nuageux, puis les nuages reviendront par l'Allemagne en fin de nuit. Les températures chuteront vers des valeurs proches de 0 degré dans les Hautes Fagnes, 3 ou 4 degrés dans le centre du pays et 6 degrés en bord de mer. Jeudi, le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir de l'est. Les premières averses éclateront déjà le matin sur l'est du pays, où elles pourront être temporairement hivernales dans les Hautes-Fagnes. Elles se généraliseront à l'ensemble du pays l'après-midi avec un risque d'orage et de grésil. Quelques éclaircies passagères sépareront parfois les averses. Il fera très frais avec des maxima de 5 à 8 degrés en Ardenne et aux alentours de 9 ou 10 degrés dans les autres régions. (Belga)