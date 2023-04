Onze pêcheurs indonésiens secourus après un naufrage au large de l'Australie

Dix hommes avaient fait naufrage sur l'île Bedwell, située à quelque 300 kilomètres à l'ouest de Broome, ville côtière du nord-ouest de l'Australie. Leur bateau avait été victime d'un puissant cyclone tropical alors qu'ils pêchaient dans l'océan Indien. Un onzième pêcheur provenant d'un autre navire avait également atteint le rivage après avoir passé 30 heures dans l'eau. Les autorités craignent que ses neuf compagnons d'équipage ne se soient noyés après le naufrage de leur embarcation. Selon des photos communiquées par l'Autorité australienne de sûreté maritime, les pêcheurs échoués ont construit un camp de fortune sur la plage en récupérant ce qu'ils pouvaient de leur bateau échoué à proximité. Repérés par un avion de reconnaissance des forces frontalières australiennes, les pêcheurs ont ensuite pu être hélitreuillés et évacués de l'île lundi soir grâce à un hélicoptère de sauvetage dépêché sur les lieux. Ils reçoivent désormais des soins médicaux sur la terre ferme, en Australie, et retourneront en Indonésie une fois rétablis, ont communiqué des responsables. "À leur arrivée sur le continent, les individus ont reçu les soins et soutiens médicaux appropriés", a déclaré l'Autorité australienne de sûreté maritime dans un communiqué. Isolée et inhospitalière, l'île Bedwell est essentiellement constituée d'une étendue de sable blanc sans abri naturel ni source d'eau douce. Le cyclone tropical Ilsa a touché terre vendredi en Australie-Occidentale, accompagné de rafales de vent parfois record sur des régions côtières du pays. (Belga)