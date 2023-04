Pensions à la Chambre - "Les réformes tardent", déplore kristof Calvo

Mercredi après-midi, des réunions supplémentaires du Bureau de la chambre et de l'asbl "caisse de pensions" de la Chambre, un organe administratif dans lequel les différents groupes politiques sont représentés, sont programmées. "La crise a éclaté le 1er mars, aujourd'hui nous sommes le 19 avril, et celle-ci continue de s'éterniser. L'heure est désormais aux solutions et aux réformes", a déclaré M. Calvo. Selon le vice-président de la Chambre, le Bureau doit prendre des décisions aujourd'hui, également en ce qui concerne les réformes. Concrètement, le député demande un audit de la Cour des comptes sur la gestion opérationnelle intégrale de la Chambre, plus de clarté sur le recouvrement des sommes versées et une réforme du statut des personnalités politiques. "Le Bureau doit en décider aujourd'hui. Aucune autre conclusion n'est possible", plaide-t-il. Une nouvelle série d'auditions sur la réforme du financement des partis est prévue en parallèle ce mercredi, en commission de la Constitution. "Un autre dossier où les tergiversations doivent s'arrêter", estime Kristof Calvo. La réforme du financement des partis est inscrite dans l'accord de gouvernement. Des auditions antérieures et un rapport d'expert contenant un certain nombre de propositions n'ont pas encore abouties à une proposition concrète de la majorité. (Belga)