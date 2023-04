Restructuration chez Dreamland et Dreambaby - "C'est un choc" (syndicats) (Infographie)

Mercredi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, Colruyt a annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins pourraient fermer, à savoir les 5 Dreambaby de Beveren, Tirlemont, Drogenbos, Vilvorde et Huy, ainsi qu'un Dreamland, celui d'Hasselt. Quelque 192 emplois (sur 1.100) sont menacés. L'entreprise belge ToyChamp et Colruyt ont par ailleurs conclu un accord de principe pour l'acquisition de 75% des actions de Dreamland. La marque continuera cependant d'exister. "Le personnel se dit très affecté par cette nouvelle", a expliqué M. Wellens. "C'est une vraie famille au sein de laquelle les travailleurs ont toujours œuvré à son bon fonctionnement". D'après le syndicaliste, le plan de restructuration entraînerait la suppression de 150 emplois chez Dreamland et 42 chez Dreambaby. En outre, les 48 magasins Dreamland resteront fermés ce mercredi afin d'informer le personnel sur le plan de restructuration et la future reprise par ToyChamp, indique la direction. Des actions du personnel ne sont pas à exclure, selon Karen Van de Voorde du syndicat socialiste Setca. Dans le cadre de la loi Renault, un premier tour de table entre syndicats et direction est prévu mercredi prochain. Le banc syndical se dit "prêt à tout" pour diminuer au maximum le nombre de licenciements au sein des deux filiales du groupe. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/373fd00d957202c8ab93e8509a7428c5164aed96b17bd158bda8d703e11757c0/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)