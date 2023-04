Restructuration chez Dreamland et Dreambaby - Tous les magasins Dreamland fermés ce mercredi

Mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, Colruyt a annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins (un Dreamland et cinq Dreambaby) pourraient fermer tandis que 192 emplois sont menacés. L'entreprise belge ToyChamp et Colruyt ont par ailleurs conclu un accord de principe pour l'acquisition de 75% des actions de Dreamland. La marque continuera cependant d'exister. Dans un message adressé aux clients, la direction de Dreamland indique que ces changements "sont nécessaires" pour répondre aux exigences d'un marché qui a beaucoup évolué ces dernières années. En acquérant 75% des actions, l'entreprise belge ToyChamp prendrait le contrôle de Dreamland qui continuera d'exister comme marque, entité juridique et employeur. Fondée en 2001, l'entreprise ToyChamp compte 9 magasins de jouets en Belgique (dans les provinces d'Anvers et du Limbourg) et 24 aux Pays-Bas. (Belga)