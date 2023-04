Robert Kennedy Jr, le neveu de "JFK", candidat à la présidentielle de 2024

"J'annonce ma candidature à l'investiture démocrate", a lancé le sexagénaire, dont les chances de réussite sont limitées, devant ses partisans à Boston. Robert Kennedy Junior est le fils de l'ancien ministre démocrate de la Justice et candidat à la présidentielle Robert Kennedy, qui fut assassiné en 1968, mais aussi le neveu du président John Fitzgerald Kennedy, tué cinq ans plus tôt. Avocat spécialisé dans les questions environnementales, il est connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur les vaccins, liant notamment l'autisme à un de leurs composants. Dans la foule de son meeting, plusieurs de ses militants portaient d'ailleurs des casquettes anti-vaccins. Lors de ce rassemblement, organisé dans l'Etat du Massachusetts -- le fief de la famille Kennedy -- il s'est engagé à "mettre fin aux divisions" qui rongent les Etats-Unis, en disant enfin "la vérité au peuple américain". Robert Kennedy Junior est un des rares candidats à se lancer officiellement dans le camp démocrate, figé dans l'attente de la décision du président Joe Biden. A 80 ans, le locataire de la Maison Blanche assure avoir "l'intention" de briguer un second mandat, mais n'a pas encore formalisé son entrée en campagne. (Belga)