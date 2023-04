Thomas Vermaelen et Femke Maes ont inauguré le Belgian Red Court de Lokeren

Depuis 2020, la Fédération de football (URBSFA) rénove des terrains de football vétustes pour en faire ce que ce qu'elle appelle des "mini-temples de football contemporain". Après Lierre, Hasselt et Saint-Nicolas, c'est au tour de Lokeren. Au total, l'installation de 40 Belgian Red Courts sont prévus au cours des prochaines années. "Le football doit être accessible à tous", a déclaré Vermaelen, 37 ans et 85 sélections avec les Diables Rouges. Tout projet allant dans ce sens devrait être largement salué. Je suis donc plus que fier de soutenir un projet tellement unique. J'ai hâte de voir comment ce petit terrain de football va se transformer en un lieu de rencontre pour les footballeurs issus de toutes les couches de la société. Voir comment ce projet dépasse les frontières du sport en incluant également le rôle social du football le rend encore plus beau et spécial." Maes, 43 ans, est également enthousiaste. "Lorsqu'on m'a demandé de devenir ambassadrice, je n'ai pas hésité une seule seconde. En tant que joueuse, j'ai tapé pour la première fois dans un ballon avec des amis au FC Daknam, une équipe de ma ville natale, Lokeren. J'espère que ce terrain fera découvrir le football à de nombreuses jeunes filles, qu'elles y prendront autant de plaisir que moi à l'époque et qui sait, peut-être que l'une d'entre elles deviendra une Red Flame plus tard." (Belga)