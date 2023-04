WRC - Rallye de Croatie - Seules deux Toyota pourront marquer des points au classement constructeur

Craig Breen est décédé la semaine dernière dans un accident lors de tests en Croatie. En hommage à son pilote irlandais, Hyundai a décidé de prendre le départ du rallye de Croatie, 4e manche du WRC, avec seulement deux voitures, celles de Thierry Neuville et du Finlandais Esapekka Lappi, qui porteront le drapeau irlandais. Toyota a fait part mercredi de sa volonté de n'aligner que deux voitures pour le classement constructeurs, celles du Français Sébastien Ogier et du Finlandais Kalle Rovanpera. Le Britannique Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta prendront eux bien le départ de la 1re épreuve sur asphalte de la saison, mais ne pourront marquer des points qu'au classement pilotes. Ogier, en 2021, et Rovanpera, en 2022, ont remporté les deux premières éditions du rallye de Croatie. Vainqueur de deux des trois premiers rallyes de la saison, l'octuple champion du monde français, qui dispose d'un programme partiel cette année, est en tête du championnat avec 56 points, devant Neuville, 2e avec 53 points, et Rovanperä, 3e avec 52 unités. L'Estonien Ott Tänak (Ford), 47 points, et Evans (44) complètent le top 5. Toyota est en tête du classement constructeurs avec 127 points devant Hyundai (100 points). (Belga)